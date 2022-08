Soffiare l aria per produrre un suono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffiare l aria per produrre un suono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FISCHIARE

Significato/Curiosita : Soffiare l aria per produrre un suono

Dialettali, popolari o volgari; deriva dal proto-indoeuropeo *bleh1-, ‘soffiare’. non va confusa con l'altro termine medico, il meteorismo, che indica...

Essenzialmente dagli altri modi di fischiare poiché è l’unico che funziona con l’aspirazione di aria. nei modi di fischiare senza labbra, il suono non deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con soffiare; aria; produrre; suono; soffiare dicendo uffa; Arnese per soffiare sud fuoco; soffiare dentro al canotto; soffiare leggermente; Ave Maria , piena di __, recita una preghiera; Più si sale in montagna meno si trova nell aria ; Si trova nelle bombolette: aria __; La Maria ngela... travolta da un insolito destino; Incapaci di produrre ; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; egno di palma usato per produrre mobili; suono tipico degli insetti volanti; Riferito alla dinamica del suono ; Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale; Parole con lo stesso suono , ma diverso significato; Cerca nelle Definizioni