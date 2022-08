Singolo individuo di una specie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Singolo individuo di una specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Singolo individuo di una specie

(composto di - privativo e tema di tµ, «tagliare»). individuo, quindi, vuol dire indivisibile ed è usato in filosofia per indicare che ogni singolo essere...

L'esemplare unico, anche detto one-off, è un'autovettura approvata per la normale circolazione e prodotta in un solo esemplare su specifiche indicazioni...