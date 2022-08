Scuro liquore di frutta secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scuro liquore di frutta secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOCINO

Significato/Curiosita : Scuro liquore di frutta secca

liquore ottenuto dal mallo della noce, a mezzo di macerazione in alcool. le origini del liquore sono incerte. si sa che esistono versioni di liquore di...

nocino si ha quando la parte interna del frutto appare gelatinosa. essendo una preparazione casalinga e diffusa in zone diverse le ricette del nocino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Li chiede chi è all oscuro ; Un intenso rosso scuro ; Cavallo con manto scuro e folto crine ondulato; Un aperitivo scuro e amarognolo; liquore nello shaker; liquore da pasticcieri; Un dolce liquore a base di essenza di piccoli agrumi; Un liquore invecchiato in fusti di rovere; Si sfrutta no quelli d acqua; Zucchero tipicamente presente nella frutta ; Il crescere... di frutta e verdura; frutta secca decorativa; Che porta secca tura e sbadigli; Tecnica artistica che può essere a puntasecca ; Frutta secca decorativa; Dolce croccante o morbido con frutta secca tostata;