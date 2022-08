Schema informativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Schema informativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROSPETTO

Significato/Curiosita : Schema informativo

Termini generali, per prospetto informativo si intende, nell'ambito dei mercati finanziari, la documentazione informativa predisposta ai fini di informazione...

L'alzato o prospetto è un tipo di rappresentazione grafica di un oggetto o di un edificio, usato soprattutto nel disegno architettonico. il prospetto di un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

