Sbiadito dopo aver perso colore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbiadito dopo aver perso colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STINTO

Significato/Curiosita : Sbiadito dopo aver perso colore

Auto dopo il turno serale, ha notato di essere stato seguito un paio di volte da un'auto di media cilindrata di colore amaranto o rosso sbiadito. vi sono...

È anche la prima volta che l'uomo più veloce viene piazzato nel secondo stint che è generalmente il più lungo dei quattro. durante questa gara gli americani... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con sbiadito; dopo; aver; perso; colore; sbiadito , che ha perso colore; sbiadito nel pigmento; Salto della palla dopo aver toccato terra; La decreta l arbitro dopo un fallo; Come il cuore spezzato dopo una delusione d amore; Usata nelle cabine dopo i gettoni: __ telefonica; Salto della palla dopo aver toccato terra; Le strisce su cui si attraver sa; Lo si attraver sa in carovana; Sono stati accorti e fortunati ad aver installato quel sofisticato antifurto che ha messo in fuga i ladri; Uccisioni di molte perso ne contemporaneamente; Contrario alla dignità e alla natura delle perso ne; perso na disinvolta e sciolta; Dalla perso nalità cupa ma affascinante; Posa uniforme di colore sul fondo del quadro; Il colore della purezza; Lo è un colore violento; colore ... di Prussia; Cerca nelle Definizioni