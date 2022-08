Sbagliare in maniera grossolana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sbagliare in maniera grossolana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOPPARE

Significato/Curiosita : Sbagliare in maniera grossolana

Affette da altre patologie; sono collezionisti; hanno una intensa paura di sbagliare e commettere errori; soffrono di ossessioni riguardo ordine e simmetria;...

Risalgono circa agli anni cinquanta termini come ganzo, essere in paranoia, toppare. uno strato gergale innovante: alcune forme provengono dal gergo di caserma...

