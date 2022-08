Risale il fiume per deporre le uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risale il fiume per deporre le uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALMONE

Significato/Curiosita : Risale il fiume per deporre le uova

Delle uova il nido viene sorvegliato. la femmina può deporre da 25 a 100 uova dal guscio molle. una volta nati i piccoli vengono protetti per 4 settimane...

Vedi salmone (disambigua). il nome volgare salmone può essere utilizzato per diverse specie ittiche della famiglia salmonidae. hucho hucho (salmone del... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

