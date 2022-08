Retribuito con compenso fisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Retribuito con compenso fisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SALARIATO

Significato/Curiosita : Retribuito con compenso fisso

Prevede un compenso fisso e una parte variabile che dipende dal numero di tavole disegnate; una situazione che insieme al basso stipendio fisso causerebbe...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salario (disambigua). il salario è la retribuzione monetaria che spetta ad un lavoratore dipendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con retribuito; compenso; fisso; Soldati che combattono per ricevere un compenso ; Dare del denaro come compenso ; compenso prefissato; Il compenso del libero professionista; Quello telefonico ha bisogno di un prefisso ; Suffisso per sali ed esteri; Prefisso per monte; Prefisso accrescitivo; Cerca nelle Definizioni