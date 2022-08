Restare per un periodo prolungato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restare per un periodo prolungato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIMANERE

Significato/Curiosita : Restare per un periodo prolungato

Stressanti, le cellule producono endospore ovali che possono restare dormienti per periodi prolungati. queste caratteristiche definiscono in modo originale la...

Potevo rimanere offeso! è uno spettacolo teatrale del trio comico aldo, giovanni e giacomo del 2001, con la regia di massimo venier. lo show è costruito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

