Residuo delle olive da cui nascono olii scadenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residuo delle olive da cui nascono olii scadenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MORCHIA

Significato/Curiosita : Residuo delle olive da cui nascono olii scadenti

Bruno morchio (genova, 6 agosto 1954) è uno scrittore italiano. è autore di romanzi ascrivibili al genere "noir mediterraneo". figlio di un sindacalista... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con residuo; delle; olive; nascono; olii; scadenti; residuo del vino... o della società; residuo della lavorazione; Il residuo della pressatura delle olive; residuo nell oleificio; Pendio di lava delle Eolie: __ del Fuoco; Insetti mangiati dalle coccinelle: __ delle piante; È la base delle bevande alcoliche; Memoria esterna usata prima delle penne usb; Le olive di una scena cult con Mario Brega; Una salsa della Provenza a base di olive e capperi; Film di olive r Stone sulla Guerra del Vietnam; Il residuo della pressatura delle olive ; Se non nascono bambini, cala; nascono sempre in montagna; nascono tutti nel Nuovo Mondo; nascono nella zecca | Giovedì 25 novembre 2021; Miagolii continui; Noiosi piagnucolii ; Melodie lente e monotone o piagnucolii ; Insieme di cose pessime e scadenti ; Piuttosto scadenti ; Discepoli scadenti , imitatori insulsi; scadenti per qualità; Cerca nelle Definizioni