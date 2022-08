È raffigurata come una dea bendata con la bilancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È raffigurata come una dea bendata con la bilancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIUSTIZIA

Significato/Curiosita : E raffigurata come una dea bendata con la bilancia

Cammino con la luna tenuta nel palmo della mano. benché una funzione simile spettasse anche alla importante dea hathor, le raffigurazioni e le menzioni...

Stai cercando altri significati, vedi giustizia (disambigua). disambiguazione – se stai cercando la giustizia nel senso di ordine giudiziario, vedi ordinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con raffigurata; come; bendata; bilancia; Mitica figlia di Tantalo raffigurata nell episodio della strage dei figli; È raffigurata nella bandiera del Vaticano; La costellazione raffigurata nella bandiera dell Australia; E raffigurata nella bandiera dell Arabia Saudita; Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas; come un pedone colpito da un auto; come il profumato legno del sandalo; Infezione conosciuta come orecchioni; Baciato... da una bendata ; Viene rappresentata bendata con bilancia e spada; Anagramma di bendata che rima con sante; Baciata dalla dea bendata ; Una persona che bilancia ; Viene rappresentata bendata con bilancia e spada; bilancia basata sul principio della leva; Messa sulla bilancia ; Cerca nelle Definizioni