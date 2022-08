Quelle del basilico si usano per il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle del basilico si usano per il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOGLIE

Significato/Curiosita : Quelle del basilico si usano per il pesto

Freschi, basilico e cacio-ricotta. qualcuno aggiunge un po' di pangrattato per asciugare eventuali residui di acqua di scolatura, altri usano la "ricotta-scante"...

Significati, vedi foglia (disambigua). le foglie sono organi delle piante, specializzati nell'attuazione della fotosintesi. le foglie possono, in alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

