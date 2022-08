Qualcuno volò sul suo nido nel film con Nicholson - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualcuno volò sul suo nido nel film con Nicholson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUCULO

Significato/Curiosita : Qualcuno volo sul suo nido nel film con nicholson

Pellicola, vedi qualcuno volò sul nido del cuculo (romanzo). qualcuno volò sul nido del cuculo (one flew over the cuckoo's nest) è un film del 1975 diretto...

È cucùlo ( [ku'kulo]), che riflette l'accentazione solitamente percepita del verso e resa con cucù, ma oggi prevale la variante sdrucciola cùculo (['kukulo])... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con qualcuno; volò; nido; film; nicholson; Far visita a qualcuno : andarlo a __; qualcuno , non tutti; Detestare qualcuno o qualcosa; Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno ; volò sulla Vostok 1; L uccello del cinema sul cui nido qualcuno volò ; Trasvolò in aereo la Manica nel 1909; Il pilota che trasvolò la Manica nel 1909; L ultimo del nido ; La prole nel nido ; L uccello del cinema sul cui nido qualcuno volò; Il nido dei Congiurati; Nota serie di film comici: Scuola di __; Con Quo... in un film ; Finanzia il film ; Negli Anni 50 e 60 Daniel Gélin interpretò molti film ; La partner di Jack nicholson nel film Il postino suona sempre due volte; Film di Polanski con Jack nicholson e Faye Dunaway; Lo è nicholson in Batman; Iniziali di nicholson ; Cerca nelle Definizioni