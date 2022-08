Pronta per essere buttata: carta __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronta per essere buttata: carta __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRACCIA

Altre definizioni con pronta; essere; buttata; carta; L impronta artistica che contraddistingue le opere di Canova; Uno con la battuta sempre pronta ; In genere si prende con il pollice: impronta __; Politica economica impronta ta al rigore ing; Possono essere d erba o di capelli; Metallo nei pomodori a cui si può essere allergici; Possono essere torrenziali, monsoniche... o acide; Sul treno possono essere ristorante e letto; buttata via; buttata , lanciata via; Mette su carta i file digitali; Pezzetto di carta asportato con le forbici; La pelle animale che era usata come carta ; carta inchiostrata per copiare mentre si scrive; Cerca nelle Definizioni