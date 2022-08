Programma per far fronte alla crisi del 73 ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma per far fronte alla crisi del 73 ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSTERITY

Significato/Curiosita : Programma per far fronte alla crisi del 73 ing

La crisi finanziaria islandese del 2008-2011 è stata la più grande crisi politica ed economica dell'islanda che coinvolse il crollo di tutte e tre le...

– se stai cercando il concetto economico, vedi austerità. il termine austerity indica un periodo della storia a cavallo tra il 1973 ed il 1974, durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

