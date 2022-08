Possono anche essere non euclidee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono anche essere non euclidee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOMETRIE

Significato/Curiosita : Possono anche essere non euclidee

Difficili postulati del libro di euclide dimostrò accidentalmente alcune proprietà delle figure nelle geometrie non euclidee. in ognuno di questi tentativi...

La geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola = "terra" e µeta, metria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

