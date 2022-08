Posa uniforme di colore sul fondo del quadro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posa uniforme di colore sul fondo del quadro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMPITURA

Significato/Curiosita : Posa uniforme di colore sul fondo del quadro

Perfetta aderenza, uno spessore uniforme e il tono di colore voluto. oggi le foglie hanno spessore di 0,15 µm (=0,15 millesimi di millimetro): 20 g corrispondono...

Leggermente nella primavera del 2003, rappresenta un cuore stilizzato bianco in campitura rossa. il nome algida è usato in molti paesi dell'europa orientale. a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con posa; uniforme; colore; fondo; quadro; Può esserlo solo la donna sposa ta; Si mangia senza posa te; La sposa del re Clodoveo; La sposa di Alfonso XII; Un prato dal colore e aspetto uniforme ; Noiosa perché uniforme ; Poco uniforme , variegata; È sempre uniforme ma non è il colore della parete che è stata appena tinteggiata; Il colore della purezza; Lo è un colore violento; colore ... di Prussia; Come la stoffa che ha perso colore ; Mettersi in fondo a una fila; In fondo ai vagoni; In fondo alle scarpe; Una veloce andatura dello sci di fondo ; Il santo penitente in un quadro di Albrecht Dürer; Un riquadro staccabile; Un famoso quadro di Francesco Hayez; Dipinse il famoso quadro Il mulino della Galette; Cerca nelle Definizioni