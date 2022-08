Il pollice ne ha due, le altre dita ne hanno tre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pollice ne ha due, le altre dita ne hanno tre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FALANGI

Significato/Curiosita : Il pollice ne ha due, le altre dita ne hanno tre

il gesto delle fiche è un gesto della mano che viene effettuato inserendo il pollice tra l'indice e il medio, con le altre dita chiuse a pugno. in toscana...

Così che il termine falange può anche identificare la prima e più lunga tra le falangi di un dito. in questo caso le restanti falangi sono dette, in ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con pollice; altre; dita; hanno; Lo è il pollice dell uomo rispetto alle altre dita; In genere si prende con il pollice : impronta __; Il marsupiale americano con il pollice opponibile; Si chiede agitando il pollice in aria; Lo è il pollice dell uomo rispetto alle altre dita; Che si distingue dalle altre ; Furbizia, scaltre zza; Precedono le... altre ; Le dita con le fedi; Lo è il pollice dell uomo rispetto alle altre dita ; Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita ; Ostinata, intestardita ; hanno lo scheletro di fuori e vivono nel mare; hanno vissuto 14 lustri; La hanno resa famosa due bronzi; Le hanno l agnello e le pecore; Cerca nelle Definizioni