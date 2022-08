Perfetta pronuncia di una lingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perfetta pronuncia di una lingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORTOFONIA

Altre definizioni con perfetta; pronuncia; lingua; Capiti perfetta mente; Pasta tipica genovese perfetta con il pesto; In meteorologia esiste quella perfetta ; perfetta coincidenza di tempo; La pronuncia senza errori; I denti molto pronuncia ti del vampiro; La terapia per correggere i difetti di pronuncia ; Dispiace averla pronuncia ta; lingua parlata a Vilnius; Imitazione teatrale di una lingua ; Il lingua ggio che si può leggere sulla bocca; Uno dei maggiori poeti in lingua greca del Novecento; Cerca nelle Definizioni