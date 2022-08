Percuote la campana dall interno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percuote la campana dall interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BATTAGLIO

Significato/Curiosita : Percuote la campana dall interno

Suono tradizionale a distesa a slancio (campana in movimento o meglio a dondolo in cui il battaglio vola e percuote il lato superiore del bronzo). già nel...

Il batacchio (detto anche battaglio o batocchio) è un percussore (di piccole, medie o grandi dimensioni a seconda della campana) che si trova solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

