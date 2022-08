Il pentolone per il rancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pentolone per il rancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARMITTA

Significato/Curiosita : Il pentolone per il rancio

Anche per nutrire gli animali e pane di segale o avena; questo tipo di pane era usato comunemente anche come rancio per le truppe. il riso per tutto il medioevo...

Minestra nella marmitta del fiume sainte-anne. tronchi di betulla sradicati dalla foresta che si trovano abbandonati ai bordi della marmitta, sarebbero stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

