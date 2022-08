Partecipazione impegnata in un partito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partecipazione impegnata in un partito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MILITANZA

Significato/Curiosita : Partecipazione impegnata in un partito

Cercando altri significati, vedi partito socialista italiano (disambigua). il partito socialista italiano (psi) è stato un partito politico italiano socialista...

Il militante è colui che partecipa attivamente in organizzazioni o partiti in difesa di un'idea o ideale. la parola è anche associata a chiunque sia convinto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

