Parte mobile del cranio - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MANDIBOLA

Ossei, questi si fondono poco prima della nascita. è l'unico osso mobile del cranio, grazie alla articolazione sinoviale temporomandibolare. in questa...

Disambiguazione – se stai cercando la mandibola negli insetti, vedi mandibola (entomologia). la mandibola è un osso dello splancnocranio, impari e mediano...

