Manca alla testa con capelli piatti, lisci e fini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca alla testa con capelli piatti, lisci e fini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VOLUME

Significato/Curiosita : Manca alla testa con capelli piatti, lisci e fini

Specchi "sforzarsi invano di argomentare l'impossibile". vetri e specchi, essendo molto lisci, non offrono alcun appiglio. arriva la cavalleria simile all'espressione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volume (disambigua). il volume è la misura dello spazio occupato da un corpo. viene valutato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

