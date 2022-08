Lunga e interminabile lista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunga e interminabile lista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFILZA

Significato/Curiosita : Lunga e interminabile lista

Diventato un successo radiofonico. tra il 1964 e il 1965 cominciò per hendrix un interminabile mordi e fuggi da una band all'altra. nel luglio 1965 firmò...

Quel momento non aveva santi in paradiso, e ora invece è protetto da una sfilza di padrini: i serranò formano infatti una potentissima famiglia di 'ndranghetisti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con lunga; interminabile; lista; Restare per un periodo prolunga to; Un verbo coniugato dopo una lunga corsa; La lunga cinghia di borse e borsette; La tipica bottiglia allunga ta per vini bianchi; Un discorso interminabile e noioso; Un interminabile programma della tivù; Discorso interminabile e noioso; __ Blahnik, stilista spagnolo; La lista delle pietanze; Michele, noto giornalista televisivo; Una bionda giornalista sportiva della Tv; Cerca nelle Definizioni