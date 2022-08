Lo è la luna a partire dal primo quarto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la luna a partire dal primo quarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRESCENTE

Significato/Curiosita : Lo e la luna a partire dal primo quarto

Boreale, oppure tra il novilunio e il primo quarto visto dall'emisfero australe). la faccia visibile della luna è caratterizzata dalla presenza di circa...

crescente – elemento dell'araldica crescente – simbolo islamico crescente – zona nel nord dell'occitania crescente – specialità gastronomica di pane con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Il Buzz che andò sulla luna ; Sono russe al luna park; Il cugino più straluna to di Paperino; Un uomo del luna park; Non partire ; partire con la nave; Lasciar partire un pugno; Iniziare male: partire col piede __; È periodico in un libro di primo Levi; primo Ministro britannico nella 2°guerra mondiale; Così anche detto il primo Ministro ing; Di primo cioè subito; Una grafia di quarto ; Il quarto re di Roma; Si legge quarto ; Un terzo del quarto ;