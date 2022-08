Liso come un tessuto molto utilizzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liso come un tessuto molto utilizzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONSUMATO

Significato/Curiosita : Liso come un tessuto molto utilizzato

Danni al tessuto connettivo e alle ghiandole esocrine. le citochine attivano le cellule apc della persona che ospita l'organo o il tessuto, ed esaltano...

Sprigiona è talmente forte e nauseante che questo piatto viene solitamente consumato all'aperto. le aringhe vengono pescate in primavera, quando stanno per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con liso; come; tessuto; molto; utilizzato; Una canzone di Fiordaliso ; liso la con Giacarta; Il fiordaliso ; liso la con Lacco Ameno; Bacate come un dente; come le relazioni fra individui; Irritabile come un cavallo spaventato; Itinerante come alcuni venditori; La Todrani cantante di come saprei e come Neve; Un tessuto per scarpe; tessuto in fibra sintetica; Con la trama forma il tessuto ; Disegni su tessuto ; Accadute molto tempo fa; Lo scrittore James Cain amava molto i cani; Enrica e Alessandra sono molto carine; Un gioco di carte molto in voga; Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia; Arnese che viene utilizzato per sbrogliare le matasse; Il segno distintivo utilizzato da più imprese; Viene utilizzato per smistare la corrispondenza; Cerca nelle Definizioni