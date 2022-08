Lingue, gerghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lingue, gerghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lingue, gerghi

Non erano dettati da ragioni di sicurezza (come era invece il caso nei gerghi del brigantaggio o della mafia in italia), ma anche e soprattutto dal bisogno...

In spagna, america meridionale e in alcune zone dell'africa) e l'hindi (idioma ufficiale dell'india): relativamente al cinese è da notare come essa risulti...