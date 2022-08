Intorno alla carrozzeria per proteggerla dai colpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intorno alla carrozzeria per proteggerla dai colpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PARAURTI

Significato/Curiosita : Intorno alla carrozzeria per proteggerla dai colpi

Mezzo. i paraurti possono essere dotati di rostri, delle sporgenze più o meno rigide e removibili, che estendono la protezione del paraurti. nelle auto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con intorno; alla; carrozzeria; proteggerla; colpi; Motto della banca Mediolanum: __ intorno a te; Subiscono un presidio militare intorno a loro; Primo satellite inviato in orbita intorno al globo; Industria che gira intorno ai libri; Programma per far fronte alla crisi del 73 ing; Ammesso alla classe successiva; Relativo alla parte dietro del collo; Nocivo alla saute; Una carrozzeria che si può trasformare in giardinetta; L ossatura della carrozzeria ; Piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; Un tipo di carrozzeria ; colpi to da qualcosa di davvero ammirevole; Attutiscono il rumore dei colpi di pistola; colpi to da una punizione; La statua scolpi ta a prua; Cerca nelle Definizioni