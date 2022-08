Intenzione posta come scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intenzione posta come scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROPOSITO

La statua del redentore o cristo redentore è una scultura posta sulla cima del monte san biagio, sovrastante maratea, in provincia di potenza. fu realizzata...

(en) a proposito di davis, su allmovie, all media network. (en) a proposito di davis, su rotten tomatoes, flixster inc. (en, es) a proposito di davis... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Con intenzione ; Ferma intenzione ; Acquista con l'intenzione di rivendere; Si dicono con l'intenzione di far ridere; Sfuggire una risposta difficile; Disposta , incline; Serie composta da tre film; Mandare per posta ; Il cui ricordo ancora duole, come i defunti; Misteriosa... come una poesia di Quasimodo; È raffigurata come una dea bendata con la bilancia; Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas; Accompagnare uno a scopo di difesa; Le associazioni senza scopo di lucro; Lo scopo del lavoro del medico; Fatto espressamente per un determinato scopo ;