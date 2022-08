Insieme di dieci norme o regole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di dieci norme o regole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECALOGO

Significato/Curiosita : Insieme di dieci norme o regole

Casher", rimandano qui nelle loro accezioni di conformità con le particolari regole alimentari ebraiche la casherut (o kasherùt, in ebraico: , letteralmente...

Dio invano decalogo 3 (dekalog, trzy) - ricordati di santificare le feste decalogo 4 (dekalog, cztery) - onora il padre e la madre decalogo 5 (dekalog... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

