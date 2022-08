Insieme di cose pessime e scadenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di cose pessime e scadenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROBACCIA

Significato/Curiosita : Insieme di cose pessime e scadenti

Arresta: vedendo una bruciatura di sigaretta sul polso del ragazzo, capisce che stava cercando di smettere di fumare con scadenti farmaci comprati su internet...

Ma le mie camicie sono tutte sciupate per il bruciore che c'è in quella robaccia che sgocciola dall'organo dell'orina"). l'espressione italiana corrisponde... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

