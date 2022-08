Indumento pesante sopra la camicia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento pesante sopra la camicia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGLIONE

Significato/Curiosita : Indumento pesante sopra la camicia

Ottobre 2020. polo (indumento) felpa maglietta canottiera lupetto (indumento) camicia twinset strip (indumento) cardigan gilet (indumento) cache-cœur lavorazione...

maglione – indumento relativamente pesante per il torso e le braccia francesco maglione – dirigente sportivo italiano gerolamo maglione (1814-1895), politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con indumento; pesante; sopra; camicia; Un indumento destinato a sporcarsi; Sarto che crea un indumento prettamente maschile; indumento anche di lana; indumento che s indossa sopra la camicia; pesante coltello da macellaio; È... pesante ai tropici; Un mezzo pesante usato in edilizia; Veicolo pesante con braccio allungabile; Se ne vanno a dormire sopra i caloriferi; Equivale a... sopra il; Lo sono le sopra cciglia molto evidenti; Fiorenza mezzosopra no; La camicia ... dell amo; Colletto di camicia senza alette: alla __; Fra camicia e cappotto per gli uomini eleganti; Abito ecclesiastico con giacca, camicia , pantaloni; Cerca nelle Definizioni