Il Piave mormorava calmo e __, dice la canzone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "Il Piave mormorava calmo e __", dice la canzone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PLACIDO

Significato/Curiosita : Il piave mormorava calmo e __, dice la canzone

È nuovamente usato il genere maschile: "il piave mormorava calmo e placido al passaggio / dei primi fanti il ventiquattro maggio". per troncare ogni disputa...

