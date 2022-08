Gramsci scrisse quelli del carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gramsci scrisse quelli del carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : QUADERNI

Significato/Curiosita : Gramsci scrisse quelli del carcere

Antonio gramsci (1965). disambiguazione – "gramsci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gramsci (disambigua). antonio gramsci, nome completo...

P. 192-193 ^ quaderni del carcere, cit., p. 125 ^ quaderno del carcere, cit., p. 132 ^ quaderni del carcere, cit., pp. 141-142 ^ quaderni del carcere,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con gramsci; scrisse; quelli; carcere; gramsci le scrisse dal carcere; La località sarda dove nacque gramsci ; Iniziali di gramsci ; Il paese della Sardegna centrale in cui nacque Antonio gramsci ; scrisse Lamontagna incantata; scrisse immortali versi; scrisse La spia che venne dal freddo; scrisse Lo Hobbit; C erano quelli della gleba; Si sfruttano quelli d acqua; quelli che dicono no; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote; È rinchiuso in carcere ; Un disertore dal carcere ; Si dice di chi è stato condannato al carcere ; Gramsci le scrisse dal carcere ; Cerca nelle Definizioni