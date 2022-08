Di fronte, dinanzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di fronte, dinanzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DAVANTI

Altre definizioni con fronte; dinanzi; Determinante come la scelta di fronte al bivio; Programma per far fronte alla crisi del 73 ing; La grande isola africana situata di fronte al Mozambico; O sole _ sta nfronte a te; Assiste i propri clienti dinanzi ai giudici; Reazione inconsulta dinanzi a un rischio; Platea dinanzi al palco; Quel che è posto dinanzi nel ritratto o nelle fotografie; Cerca nelle Definizioni