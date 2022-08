Lo è un edificio crollato in parte e malmesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un edificio crollato in parte e malmesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : DIROCCATO

Significato/Curiosita : Lo e un edificio crollato in parte e malmesso

Seguiva il partito angioino in contrasto col dominio aragonese. dopo il terremoto del 1703, del castello malmesso rimase in piedi solo una torre, con grande...

Vittorino, meglio nota come chiesa di san vittorino, è un edificio religioso diroccato situato nei pressi delle terme di cotilia, nel comune di cittaducale in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con edificio; crollato; parte; malmesso; Una loggia alla sommità d un edificio ; edificio ... aggirabile; edificio in cui abitano militari; Statua o edificio commemorativo; Di vecchio edificio crollato in più punti; Il Ponte crollato a Genova nel 2018; Un muro... mezzo crollato ; parte cipa ad una gara di velocità; Relativo alla parte dietro del collo; La parte della canna fumaria che fuoriesce dal tetto; La parte più buia fra il tramonto e l alba; Cerca nelle Definizioni