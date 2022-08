Dichiarazione solenne del sovrano al popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dichiarazione solenne del sovrano al popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROCLAMA

Significato/Curiosita : Dichiarazione solenne del sovrano al popolo

sovrano riformista: abolì la servitù della gleba, la corvée e la pena di morte per diserzione, oltre ad altre tasse imposte ai borghesi e al popolo in...

Un proclama (anticamente femminile: "la proclama") è un annuncio solenne e pubblico emanato dall'autorità pubblica al popolo. per estensione si definisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con dichiarazione; solenne; sovrano; popolo; Come una dichiarazione falsa; Una dichiarazione resa da-vanti all autorità; Locuzione per confermare una dichiarazione ; Una dichiarazione resa davanti all autorità; Aspetto grave e solenne ; Elogio solenne tributato ai militari; Una lode espressa in forma solenne ; Misticamente solenne ; Sottoposti all autorità di un sovrano ; Comune del modenese stato sovrano dal 1310 al 1711; Titolo di chi faceva le veci del sovrano ; Tiranno, sovrano assoluto; popolo romanì stabilitosi in Spagna; popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari; Un antico popolo ... teppista; È la più popolo sa parte del mondo; Cerca nelle Definizioni