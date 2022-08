Si deve fare per ottenere la laurea: __ la tesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si deve fare per ottenere la laurea: __ la tesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCUTERE

Significato/Curiosita : Si deve fare per ottenere la laurea: __ la tesi

la persuasione e la rettorica è una tesi di laurea di tipo filosofico scritta da carlo michelstaedter nel 1910. per l'improvviso suicidio dell'autore...

discutere del sesso degli angeli, anche nella forma discutere sul sesso degli angeli, è un modo di dire della lingua italiana ed equivale a discutere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con deve; fare; ottenere; laurea; tesi; deve riempire lo stomaco; Così deve essere il bucato; Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa; Standard che la mercanzia deve rispettare per la sua vendita; Che ha a che fare con il matrimonio; fare le cose velocemente: in __ e furia; Segnare un punto nel basket: fare __; Si scontrano fra loro per fare cin cin; Sistema collaudato per ottenere un risultato; Sequestrata per ottenere un riscatto; Si fa per ottenere un contratto: gara d __; Si può ottenere speculando; Lo è un corso di laurea breve; Fatica di laurea ndo; Un titolo spettante a laurea ti; Prima del nome di un laurea to; Gentilezze, cortesi e; Antica moneta italiana da venti centesi mi; Ha discusso la tesi sui Manga nell aula magna dell ateneo; Consegue a una tesi ; Cerca nelle Definizioni