Determinante come la scelta di fronte al bivio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determinante come la scelta di fronte al bivio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CRUCIALE

Significato/Curiosita : Determinante come la scelta di fronte al bivio

determinante è l'intervento di odisseo: nonostante la disputa avuta con aiace, consiglia agamennone di lasciare che teucro renda l'ultimo omaggio al defunto...

Dei contatti con il nuovo mondo. il 1492 per la spagna (detto anche anno cruciale) in cui: fu scoperta l'america da cristoforo colombo; vi fu la presa di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

