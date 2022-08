La decreta l arbitro dopo un fallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La decreta l arbitro dopo un fallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PUNIZIONE

Significato/Curiosita : La decreta l arbitro dopo un fallo

Riprenderà con un calcio di punizione diretto contro la squadra del reo). viceversa, se l'arbitro sanziona una scorrettezza che non è anche un fallo (ad esempio...

Determinato comportamento punizioni corporali nelle scuole punizioni corporali in famiglia punizione o calcio di punizione – nel calcio, un calcio effettuato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

