Danza popolare simile alla tarantella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danza popolare simile alla tarantella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIZZICA

Significato/Curiosita : Danza popolare simile alla tarantella

La pizzica pizzica è una danza popolare presente fino agli anni 1970 in puglia (nelle province di lecce, brindisi, taranto, bari) e in basilicata (province...

La Amy popolare cantautrice soul inglese; X __ popolare serie tivù; Umberto, popolare attore teatrale; Ricorda il sindaco di una popolare commedia di Eduardo; Frutto secco ricurvo simile all arachide; Sapore aspro simile a quello del limone; È simile alla talpa; Dolce, simile al babà, a forma di ciambella; Manca alla testa con capelli piatti, lisci e fini; Conforme alla realtà; Adattarsi alla perfezione: calzare a __; Allontanamento dalla patria come condanna;