Crea dipendenza dal tabacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crea dipendenza dal tabacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICOTINA

Significato/Curiosita : Crea dipendenza dal tabacco

Per il trattamento della dipendenza da cocaina. alcuni studi hanno esaminato il bupropione (antidepressivo) per la dipendenza da cocaina; ma le prove effettuate...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 2003, vedi nicotina (film). la nicotina è un composto organico, un alcaloide parasimpaticomimetico tossico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con crea; dipendenza; tabacco; crea uno strumento per la prima volta; Azienda crea trice della bambola Barbie; Lo stato di tensione e ansietà crea to da certi film; crea tori di toscani e avana; Si prescrive per trattare la dipendenza da eroina; Anniversario dell Indipendenza brasiliana: 7 __; Sensazione di indipendenza e autonomia; L indipendenza amministrativa; Cavità della pipa dove brucia il tabacco ; È fatto di tabacco ; Ci ricorda il tabacco ; Pera con la buccia color tabacco ; Cerca nelle Definizioni