Copia di un documento identica all originale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copia di un documento identica all originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONFORME

Significato/Curiosita : Copia di un documento identica all originale

Assicura che esista una copia di sicurezza delle informazioni, assicurando quindi una ridondanza logico/fisica dei dati. disponendo di un software dedicato...

Il signor alibi (copie conforme) – film del 1947 diretto da jean dréville copia conforme (copie conforme) – film del 2010 diretto da abbas kiarostami... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con copia; documento; identica; originale; Carta inchiostrata per copia re mentre si scrive; Chi copia ndo si appropria di un opera altrui; copia re con la carta carbone; La copia di riserva di un file ing; Sul documento di identità può indicare se un cittadino è celibe o coniugato; Un documento che certifica la proprietà di un immobile; Lo è un documento molto riservato ing; Lo è un documento segreto ing; Stessa, identica ; Quella conforme è identica all originale; La copia identica ; La copia identica d un individuo ottenuta in un laboratorio; Il nome originale di Braccio di Ferro; È tale e quale l originale ; Manoscritto non originale , copiato; Fedeli deviati dalla dottrina originale ; Cerca nelle Definizioni