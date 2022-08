Coperture di case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperture di case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TETTI

Significato/Curiosita : Coperture di case

Voce principale: cold case - delitti irrisolti. la quinta stagione di cold case - delitti irrisolti, formata da 18 episodi, viene trasmessa sul canale...

Vedi tetto (disambigua). disambiguazione – "tetti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tetti (disambigua). il tetto o copertura è la parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con coperture; case; coperture per veicoli; Una pietra per coperture ; coperture per le pensiline; coperture rette da pilastri; Gli orologi dipinti sulle facciate delle case ; I case lli con il Telepass; La Lina che chiuse... le case chiuse; La gabella... al case llo; Cerca nelle Definizioni