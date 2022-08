Controllore troppo severo e intransigente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Controllore troppo severo e intransigente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGUZZINO

Significato/Curiosita : Controllore troppo severo e intransigente

Atteggiamento di intransigente denuncia nei confronti della criminalità organizzata denunciando «la nefasta attività contro l'umanità» della mafia e ammonendo...

I suoi familiari, poi fece ritorno al circeo e si riunì ai suoi amici aguzzini. le ragazze furono drogate e rosaria fu trascinata nel bagno al piano superiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con controllore; troppo; severo; intransigente; Si mostra al controllore ; Su quello di Capodanno... non c è il controllore ; Accertamento o ricerca eseguito da un controllore ; Lo chiede il controllore ; Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate; Ce lo lascia la gatta che ruba troppo lardo; Lo diventa chi dimagrisce troppo ; Cotto decisamente troppo ; Rigoroso, severo , sobrio; Imperatore romano che succedette a Settimio severo ; Freddo o severo ; Rigido e severo ; Il religioso più intransigente ; intransigente e moralistico come il Censore; Applicazione intransigente delle norme di sicurezza; Rigorosa, intransigente ; Cerca nelle Definizioni