Condizione di chi nasce senza un orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condizione di chi nasce senza un orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANOSIA

Significato/Curiosita : Condizione di chi nasce senza un orecchio

orecchio assoluto è una locuzione con la quale s'intende la capacità di identificare l'altezza assoluta (cioè la frequenza) di un suono, solitamente in...

Ramblers, vedi cent'anni di solitudine (ep). cent'anni di solitudine (cien años de soledad) è un romanzo del 1967 del premio nobel colombiano gabriel garcía... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con condizione; nasce; senza; orecchio; condizione idealizzata di giustizia e benessere; condizione patologica dovuta a carenza di ossigeno; condizione di salute psicofisica ottimale; condizione di assenza di microrganismi; Armonia che nasce dall accordo di più voci o suoni; Lo è chi nasce a Riga; Uno spettacolo TV che fa... nasce re stelle; nasce e muore tutti i giorni; Acquistare senza provare: comprare a scatola __; Illogico, senza capo né coda; Grano naturalmente senza glutine; Quando sei __ come me senza te, canta Masini; Infezione conosciuta come orecchio ni; Una delle ossicine dell orecchio medio; Si porta all orecchio parlando al telefono fisso; Fa dolere l orecchio ; Cerca nelle Definizioni