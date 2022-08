Computer facili da trasportare detti notebook - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Computer facili da trasportare detti notebook. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTATILI

Significato/Curiosita : Computer facili da trasportare detti notebook

Rispetto ai comuni computer portatili. una famiglia particolare di portatili è rappresentata dai tablet pc, ovvero pc portatili sul cui schermo l'utente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Un simbolo sul computer ; S infilava nel computer ; L operativo del computer ; Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer ; Parola chiave che facili ta la ricerca in Internet; facili ... alla fuga; Un tipo di pagamento facili tato; Le digestioni non facili ; Si lascia trasportare dalla fantasia; Serve per trasportare cavalli; Si pratica lasciandosi trasportare dalle rapide d un fiume; Gabbia per trasportare pollame; Così sono detti i bergamaschi dell Atalanta; I punti che sono anche detti vertici trigonometrici; Così sono detti particolari prodotti tra polinomi; detti concisi; Il notebook è portatile; notebook , computer portatile Ing; Un modo italiano di chiamare il notebook ; Altro nome del notebook ;