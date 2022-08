Comodo grazie al suo denaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comodo grazie al suo denaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AGIATO

Significato/Curiosita : Comodo grazie al suo denaro

L'acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro. deriva dal nome di simone mago, taumaturgo samaritano convertito al cristianesimo, il quale, volendo aumentare...

Seducente e piena di ambizione. spesso uno studente aspira a uno stile di vita agiato e apprezza tutti i tipi di viaggi, regali e uscite. gli sugar baby incontrano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con comodo; grazie; denaro; Fanno comodo per dare il resto; Il terzo incomodo la regge a una coppia; comodo come sugli allori; Facile, semplice, comodo ; Allargato grazie al calore; Suona grazie a un rullo; Portatore di disgrazie ; Ciò che produce un impresa grazie ad un altra; Obbligo di rendere denaro preso in prestito; Imbrogliato da chi gli ha sottratto denaro ; Offerta in denaro che si dà al mendicante; Studia gli scambi di beni e denaro ; Cerca nelle Definizioni