Classico dolce pasquale dalla forma di volatile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classico dolce pasquale dalla forma di volatile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLOMBA

Significato/Curiosita : Classico dolce pasquale dalla forma di volatile

colomba – femmina del colombo, della famiglia dei columbidi colomba – simbolo dello spirito santo colomba o gemina – personaggio biblico colomba – forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con classico; dolce; pasquale; dalla; forma; volatile; Propria di uno stile classico retorico e sovrabbondante; Teatro classico per danze e musica; Mario che scrisse Gusto neoclassico ; Il classico Disney con Simba: Il __; Crema dolce di cioccolato, panna e burro fra; Pesce commestibile d acqua dolce ; dolce , simile al babà, a forma di ciambella; __ la dolce , film con Jack Lemmon; Ama Norina nel Don pasquale ; Dolce pasquale dei Napoletani; Tipico dolce pasquale napoletano; Che ha forma... di un regalo pasquale ; Caro amico ti __, cantava Lucio dalla ; dalla personalità cupa ma affascinante; Perdere saliva dalla bocca; Ma come fanno i __, brano di dalla e De Gregori; Colonna a forma di donna; Tra le informa zioni chieste al colloquio di lavoro; Sono cordiali nelle lettere forma li; forma ggio a pasta filata che si può affumicare; volatile in una canzone di Povia; Il volatile ... che porta i neonati in un fagotto; volatile palustre; volatile cucinato spesso in umido; Cerca nelle Definizioni